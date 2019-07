Autoridades de saúde da República Democrática do Congo (RDC) confirmaram nesta segunda-feira o primeiro caso de ebola na cidade de Goma, capital do estado de Kivu do Norte e na qual vivem mais de um milhão de pessoas.

Segundo o Ministério de Saúde congolês, se trata de um pastor evangélico que retornou de ônibus para Goma no dia 14 de julho após permanecer vários dias em Butembo, um dos atuais epicentros desta epidemia.