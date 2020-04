O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIH, na sigla em inglês), Anthony Fauci. EFE/POOL

O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (NIH, na sigla em inglês), Anthony Fauci, expressou neste domingo "um otimismo cauteloso" sobre a diminuição da propagação do novo coronavírus e disse que "talvez no próximo mês" possa ser iniciada a reabertura parcial dos Estados Unidos.

"Quando olhamos para as internações, UTIs e necessidades de intubação. É o que esperamos, há um otimismo cauteloso em ver esse declínio. E se olharmos para os padrões das curvas em outros países, uma vez ultrapassado esse ponto esperamos ver um declínio acentuado", disse Fauci à "CNN" sobre os números em Nova York, o epicentro do surto nos EUA, com mais de 8.000 mortes.

Fauci é um dos epidemiologistas mais respeitados do mundo e membro do força de trabalho da Casa Branca para o combate ao coronavírus SARS-CoV-2.

De acordo com o especialista, há "indícios" de que alguns dos dados utilizados para medir a evolução da crise sanitária estão "começando a se estabilizar" em alguns locais.

As declarações de Fauci chegam pouco após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar que o governo está analisando o melhor momento para reabrir a economia do país.

O epidemiologista afirmou que o processo de "relaxamento" de algumas das medidas de distanciamento social poderá começar em alguns locais, "pelo menos de alguma forma, talvez em maio".

No entanto, observou que não se trata de um "interruptor" de ligar e desligar. Segundo ele, o processo será gradual.

"Você quer ter a certeza de não fazer algo prematuramente e precipitadamente, ao mesmo tempo que presta atenção à necessidade de tentar voltar ao normal", explicou.