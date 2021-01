Em um dos maiores vexames de toda a vencedora história do Real Madrid, a equipe da capital foi eliminada nesta quarta-feira na fase de 16 avos de final da Copa do Rei pelo modesto Alcoyano, da terceira divisão nacional, com uma derrota por 2 a 1 na prorrogação.

O técnico Zinedine Zidane escalou o Real quase todo reserva no estádio El Collao, na cidade de Alcoy, mas mesmo assim a equipe visitante conseguiu sair à frente no placar. Em uma jogada 100% brasileira, Marcelo levantou da esquerda, Éder Militão cabeceou no cantinho e fez 1 a 0.