O furacão Dorian, agora com ventos de 120 milhas por hora (195 km/h), que equivalem à categoria 3 (de um áximo de 5) na escala de Saffir-Simpson, se desloca lentamente em sentido noroeste no norte das Bahamas, com a expectativa de chegar muito perto do litoral da Flórida a partir da noite desta terça-feira.

No boletim das 8h (hora local; 9h em Brasília), o Centro Nacional de Furacões (NHC, em inglês), que segue considerando Dorian um furacão "extremamente perigoso", o situa 40 milhas (70 km) ao nordeste de Freeport, na ilha de Grand Bahama, e a 110 milhas (120 km) de West Palm Beach, no litoral leste da Flórida.