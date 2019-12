A ONU afirmou que, desde 16 de dezembro, dezenas de milhares de pessoas fugiram do sul da província de Idlib para o norte, como resultado dos bombardeios diários nas cidades do sul. EFE/Arquivo

Mais de 235 mil pessoas tiveram que deixar suas casas na província de Idlib, no noroeste da Síria, nas últimas duas semanas, como resultado da intensificação dos bombardeios dos exércitos da Rússia e do país árabe no último reduto de oposição ao regime de Bashar al Assad, de acordo com um relatório da ONU.

Um comunicado divulgado pelo Escritório do Coordenador Humanitário da ONU na Síria informou que, de 12 a 25 de dezembro, "mais de 235 mil pessoas foram deslocadas do noroeste da Síria em resultado das hostilidades".