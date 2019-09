O rei da Espanha, Felipe VI, convocou nesta quinta-feira uma reunião com os líderes dos partidos políticos com representação no Congresso dos Deputados para avaliar se há um candidato à presidência do governo do país com apoio parlamentar suficiente para tomar posse.

O encontro, convocado depois do fracasso das negociações entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do atual primeiro-ministro interino, Pedro Sánchez, e a coalizão Unidas Podemos, ocorrerá entre a próxima terça e quarta-feira. Caso Felipe VI não proponha um novo candidato para tentar formar governo, o país voltará às urnas para eleições legistativas em 10 de novembro.