O rei Felipe VI da Espanha não propôs nesta terça-feira um candidato a posse como presidente do governo do país após uma rodada de conversas com os líderes dos principais partidos, e com isso aumentou a chance para que haja novas eleições gerais em 10 de novembro.

O rei comunicou a decisão à presidente do Congresso dos Deputados, Meritxell Batet. Segundo a legislação espanhola, o prazo máximo para que o Congresso dos Deputados e o Senado sejam dissolvidos e as novas eleições convocadas é a próxima segunda-feira.