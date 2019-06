O ministro de Interior do Reino Unido, Sajid Javid, confirmou nesta quinta-feira que assinou a solicitação de extradição do fundador do portal WikiLeaks, Julian Assange, para os Estados Unidos, país que deve julgá-lo por diversas acusações, entre elas de espionagem.

O australiano, detido no Reino Unido, deve ir amanhã a um tribunal de Londres em outra audiência preliminar de sua luta legal contra a extradição para os EUA, país que deve julgá-lo por conspiração por supostamente interceptar comunicações do Pentágono.