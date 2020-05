O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, autorizou neste domingo o retorno ao trabalho de pessoas que não podem exercer suas funções por home office e saídas ilimitadas para banhos de sol e exercícios ao ar livre, apresentando o que ele mesmo definiu como "um primeiro esboço de um roteiro" para sair do confinamento imposto em 23 de março.

Em discurso transmitido em cadeia nacional, o líder pediu respeito à higiene e à distância pessoal, sob pena de multa, e que as pessoas não utilizem o transporte público, priorizando a caminhada ou o uso de carros ou bicicletas.

As novas medidas, que serão canceladas se houver um ressurgimento da pandemia, só serão aplicadas na Inglaterra, a região mais populosa do Reino Unido, com 56 milhões dos 66,6 milhões de habitantes. Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte têm seus próprios poderes e já avisaram que vão manter o confinamento.

Os líderes dos governos autônomos informaram que manterão a mensagem de "ficar em casa" em vez de adotar a agora promovida pelo governo central de "estar vigilante, controlar o vírus, salvar vidas".

Johnson afirmou hoje que, a partir desta semana, haverá uma mudança de ênfase na Inglaterra, e pede que as pessoas que não podem trabalhar em casa, como as empregadas na indústria e na construção civil, sejam ativamente incentivadas a ir ao trabalho.

Ele garantiu que serão fornecidas diretrizes às empresas para facilitar a proteção pessoal e medidas de distanciamento, diante das críticas dos sindicatos, que alertaram que não recomendarão o retorno se a segurança não for garantida.

O primeiro-ministro também incentivou as pessoas a saírem às ruas a partir da próxima quarta-feira para se exercitarem, tomarem sol nos parques, dirigirem para outros lugares e fazerem esporte em grupo, mas apenas com moradores do mesmo endereço.

Na "segunda etapa" desse roteiro, condicionada ao não ressurgimento da pandemia, Johnson antecipou que em junho algumas empresas e escolas do ensino fundamental poderiam reabrir parcialmente para apenas alguns cursos. O mesmo poderia acontecer em julho com as escolas do ensino médio e o setor de hospedagem.

O chefe de governo também disse que está se preparando para impor uma quarentena obrigatória de 14 dias em breve às pessoas que voam de outros países para o Reino Unido. Contudo, ele não deu detalhes a respeito.

Johnson, que hoje enfrentou críticas por sua estratégia supostamente pouco clara, comparecerá amanhã ao Parlamento para dar mais detalhes do plano, que inclui também a introdução de um Sistema de Alerta Covid de cinco níveis para monitorar a incidência do vírus SARS-CoV-2 em todo o território.

O Reino Unido é atualmente o país europeu com o maior número de mortes por coronavírus por dia, com 269 óbitos nas últimas 24 horas. Com isso, foi a 31.855, segundo a Secretaria de Estado da Saúde.