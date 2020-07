As mortes por Covid-19 no Reino Unido aumentaram oficialmente para 45.759 nesta segunda-feira, após a confirmação de sete novas vítimas nas últimas 24 horas, marcando uma tendência descendente no país, que continua sendo o primeiro na Europa e o terceiro no mundo como o mais afetado pela pandemia.

Em seu relatório diário, o Ministério da Saúde e Assistência Social britânico observou que até o momento foram registradas 300.111 casos, dos quais 685 ocorreram entre ontem e hoje.