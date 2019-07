O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido convocou neste sábado o embaixador do Irã em Londres, Mohsen Omidzamani, após a captura do petroleiro Stena Impero no estreito de Ormuz, confirmou à Agência Efe uma porta-voz da Chancelaria britânica.

O governo pediu às embarcações do Reino Unido que permaneçam fora de Ormuz por um "período provisório", depois que o petroleiro de bandeira britânica foi retido ontem pelo Irã.