As autoridades do Reino Unido declararam nesta segunda-feira o coronavírus como uma ameaça "séria e iminente" para a saúde pública, depois que quatro casos foram detectados no país.

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, anunciou que o Reino Unido implementará medidas para "garantir que o público" seja protegido contra a transmissão do vírus.