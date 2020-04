O secretário de Saúde britânico, Matt Hancock, durante uma sessão no Parlamento nesta quarta-feira. EFE/Parlamento Britânico

O secretário de Saúde britânico, Matt Hancock, afirmou nesta quarta-feira que o Reino Unido "está no pico" da pandemia de Covid-19, e ressaltou que as restrições de circulação só serão suspensas quando o governo considerar seguro.

Hancock compareceu à Câmara dos Comuns para a primeira sessão a distância, após ser suspensa no dia 25 de março, que contou com a presença de vários ministros, do líder trabalhista, Keir Starmer, e de alguns parlamentares, enquanto os demais participaram por videoconferência.