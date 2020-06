O governo do Reino Unido ordenou a partir desta terça-feira o confinamento da cidade de Leicester, no centro da Inglaterra, devido ao aumento dos casos de Covid-19, enquanto no restante do país segue com o desconfinamento programado.

As lojas que vendem itens não essenciais e escolas permanecerão fechadas, enquanto que o plano de reabertura do próximo sábado, de bares e restaurantes na Inglaterra serão suspensos em Leicester, uma cidade com cerca de 400 mil habitantes.