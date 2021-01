Um homem de 82 anos tornou-se, nesta segunda-feira, na primeira pessoa no Reino Unido a ser vacinada com o imunizante contra a Covid-19 desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, depois que os reguladores o aprovaram no mês passado, informou o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS, na sigla em inglês).

Brian Pinker que está no grupo de risco por necessitar de diálise, foi vacinado esta manhã no Hospital da Universidade de Oxford, acrescentou o NHS.