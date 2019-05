Para pesadelo dos defensores do Brexit e apesar da oposição do governo do Reino Unido, que tentou evitar a participação do país até o último instante possível, os britânicos irão às urnas nas eleições para o Parlamento Europeu três anos depois do referendo no qual escolheram deixar a União Europeia (UE).

O calendário parecia inapelável: se o Reino Unido saísse da UE em 29 de março de 2019, como estava previsto durante quase dois anos, não teria que participar do pleito, pois já estaria em um período de transição e não seria um país-membro de pleno direito.