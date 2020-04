O Reino Unido registrou nesta sexta-feira mais 847 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que eleva o total para 14.576, segundo os especialistas locais, em mais um dia do pico de contágios no país.

A quantidade de falecimentos se aproxima dos contabilizados ontem, de 861, a maior marca diária desde o início da pandemia.

Também de acordo com o balanço de hoje do Ministério da Saúde, o número de novos casos subiu em 5.599, alcançando o total de 108.692. Ainda de acordo com os dados oficiais, 341.551 testes de diagnóstico foram realizados até o momento.

Ontem, o ministro de Relações Exteriores britânico, Dominic Rabb, que substitui o primeiro-ministro, Boris Johnson, que se recupera da Covid-19, anunciou a prorrogação em, pelo menos três semanas, das medidas de confinamento obrigatório no país.