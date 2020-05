As mortes pelo novo coronavírus no Reino Unido subiram para 31.855 no domingo, após terem sido notificadas mais 269 em 24 horas, o maior número de óbitos por Covid-19 em toda a Europa, segundo informações do governo britânico.

Os números correspondem aos casos confirmados por testes, mas outros dados do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) indicam que o total real de mortes atribuíveis ao vírus SARS-CoV-2 pode ser de 36,8 mil.

O primeiro-ministro Boris Johnson anunciará mais tarde o plano para uma saída gradual da quarentena, bem como um sistema de medição de risco em cinco níveis e um novo lema de "estar em alerta" em vez de "ficar em casa". A ideia já foi rejeitada pelos governos autônomos de Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Os líderes dessas regiões, que têm poderes próprios para administrar a crise, confirmaram que manterão a mensagem de "ficar em casa" para combater a pandemia, mas que permitirão maior flexibilidade para exercícios físicos ao ar livre.