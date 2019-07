O inesperado encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, na fronteira entre as duas Coreias neste domingo foi recebido com cautela pelos republicanos e aproveitado pelos democratas para criticar o governo.

Trump se encontrou com Kim na região desmilitarizada que separa as duas Coreias, que se mantém em estado de guerra há quase 70 anos, e cruzou a fronteira, tornando-se assim o primeiro presidente americano da história a pisar no território norte-coreano.