O presidente dos EUA, Donald Trump, e o vice-presidente, Mike Pence, durante sua participação na na convenção do partido Republicano, realizada em Charlotte, no estado da Carolina do Norte, nesta segunda-feira. EFE/Chris Carlson/POOL

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi formalmente confirmado nesta segunda-feira como o candidato do Partido Republicano para as eleições de 3 de novembro, nas quais tentará permanecer no cargo por mais quatro anos.

A candidatura do presidente foi aprovada por unanimidade na convenção do partido, realizada em Charlotte, no estado da Carolina do Norte, pelos 2.550 delegados participantes - eram necessários 1.276 votos favoráveis. Deste total, cerca de 300 estavam presentes.