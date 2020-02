Cidade do Vaticano

EFE Cidade do Vaticano 28 fev 2020

O papa Francisco segue resfriado e decidiu suspender a audiência prevista para esta sexta-feira com participantes de um congresso no Vaticano, embora tenha celebrado a missa matutina na capela da residência oficial, onde seguirá com outras atividades.

Na quarta-feira surgiram as primeiras especulações sobre a saúde do pontífice, depois que ele comandou celebração na Praça São Pedro e apresentou com tosse. Ontem, o líder da Igreja Católica cancelou ida à Basílica de São João de Latrão, em Roma.