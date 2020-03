O papa Francisco durante a celebração do Ângelus neste domingo, no Vaticano. EFE/Fabio Frustaci

O papa Francisco anunciou neste domingo que não participará das primeiras atividades espirituais da Quaresma, com integrantes da Cúria Romara, que tiveram início hoje e acontecerão até 6 de março, por causa de um resfriado.

"Infelizmente, o resfriado não me permite participar neste ano. Acompanharei daqui as meditações e me uno espiritualmente à Cúria e a todas as pessoas que estão vivendo o momento de oração, fazendo os exercícios espirituais em casa", disse o líder da Igreja Católica durante a Oração do Angelus.