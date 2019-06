Ekrem Imamoglu comemora com seus seguidores. EFE/EPA/ONUR GUNAL / CHP PRESS OFFICE

Os resultados oficiais das eleições municipais realizadas neste domingo em Istambul confirmam a clara vitória do social-democrata Ekrem Imamoglu, do opositor Partido Republicano do Povo (CHP), à prefeitura da cidade, informou hoje a Junta Eleitoral da Turquia (YSK).

O presidente da YSK, Sadi Güven, informou à imprensa em Ancara que Imamoglu venceu com 54,2% dos votos contra 45% de seu principal rival nesta disputa, Binali Yildirim, ex-primeiro-ministro e candidato do partido governamental islamita Justiça e Desenvolvimento (AKP) do presidente, Recep Tayyip Erdogan.