O governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, anunciou na quarta-feira, após dois anos e meio no poder, sua renúncia efetiva a partir do dia 2 de agosto, em consequência do escândalo desencadeado por sua participação e alguns de seus assessores, em uma conversa em um aplicativo de mensagens.

Rosselló é o primeiro governador da ilha que renuncia na metade do mandato.