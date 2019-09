O ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe, o primeiro líder do país após a independência, morreu aos 95 anos, informou nesta sexta-feira o atual mandatário, Emmerson Dambudzo Mnangagwa.

"Com grande tristeza, anuncio o falecimento do pai fundador e ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe", afirmou o atual presidente nas redes sociais.