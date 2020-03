O presidente iraniano, Hassan Rohani, denunciou nesta quarta-feira que os "inimigos do Irã" estão mentindo sobre a proparação do coronavírus pelo país, onde o número de mortos aumentou para 92, com 2.922 pessoas atualmente contagiadas, quantidades que representam mais mortes do que na véspera, mas menos infectados.

"O pior é que os inimigos do Irã estão aproveitando a entrada de um vírus e querem tirar a tranquilidade e a confiança da população", acusou o governante, que prometeu que o país vai superar esta crise "no menor tempo possível".