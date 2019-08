O Governo de Ruanda decidiu fechar temporariamente as fronteiras terrestres com a República Democrática do Congo (RDC) por causa da detecção de casos de ebola em Goma, uma cidade com mais de um milhão de habitantes localizaad a poucos metros de Ruanda.

"Sim, a fronteira foi fechada", confirmou à Agência Efe Olivier Nduhungirehe, encarregado das Relações Exteriores de Ruanda para a Comunidade Africana Oriental.