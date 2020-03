A Espanha amanheceu nesta segunda-feira com as ruas vazias, lojas fechadas, exceto as de primeira necessidade, e as vias de acesso às grandes cidades com muito pouco tráfego, no primeiro dia útil desde o último sábado quando o governo declarou estado de alarme pela expansão do novo coronavírus.

Nas últimas 24 horas, o país experimentou um grande aumento de casos declarados, até quase 8 mil, e o número de mortes devido à pandemia subiu para 288, a maioria na região de Madri.