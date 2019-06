As ruas de Cartum amanheceram nesta terça-feira desertas e com barricadas, um dia depois do ataque efetuado pelas forças de segurança do Sudão para desmantelar o acampamento opositor, que deixou pelo menos 35 mortos e uma centena de feridos.

As principais avenidas da capital sudanesa estão cortadas por barricadas formadas por pneus, troncos e galhos de árvores, mas o exército e a polícia tentaram abrir algumas ruas, segundo disseram testemunhas à Agência Efe.