O executivo-chefe do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge chega à sede do clube na terça-feira. EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

O executivo-chefe do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, revelou, em entrevista publicada nesta quarta-feira, que o técnico espanhol Josep Guardiola quis utilizar o goleiro alemão Manuel Neuer como meia, ao menos em um jogo.

"Me lembro, quando o Campeonato Alemão já estava decidido, que Pep teve a ideia de jogar uma partida com Neuer no centro do campo", disse o ex-jogador e dirigente à revista "51".