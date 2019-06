As novas sanções impostas pelos EUA ao Irã são parecidas como as estipuladas contra o Iraque em 2003, o que é um sinal alarmante para Moscou, declarou nesta terça-feira o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

"Estamos preocupados com o que acontece. As últimas sanções, de caráter estritamente pessoal, anunciadas pelo governo (do presidente Donald) Trump contra altos dirigentes do Irã são alarmantes e nos enviam um sinal de que a situação se desenvolve com base em um roteiro muito ruim", afirmou Lavrov em entrevista coletiva depois de se reunir com seu homólogo das Maldivas, Abdulla Shahid.