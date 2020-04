A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. EFE/Arquivo

O governo da Rússia manifestou nesta quarta-feira uma posição crítica à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de o congelamento das contribuições que o país faz à Organização Mundial da Saúde (OMS), enquanto o mundo tenta combater a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

"Os políticos desse país sempre acham culpados: da pandemia, a China e a OMS; da derrota de Hillary Clinton, a Rússia; dos problemas do sistema de saúde, Vladimir Putin, em pessoa", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova.

A diplomata, em declarações veiculadas pela agência de notícias "Interfax", garantiu que, para a classe política americana, "o importa é encontrar um tubo de ensaio e apresentá-lo ao mundo como uma prova da culpa dos outros e da sua própria infalibilidade".

Ontem, Trump justificou a decisão tomada pela oposição da OMS ao fechamento das fronteiras para combater a propagação do vírus, por não ter agido mais cedo e por ter não só confiado, mas também "elogiado" o governo da China, país onde a pandemia surgiu.

"Com a pandemia de Covid-19, temos sérias dúvidas se a generosidade dos Estados Unidos foi aproveitada da melhor maneira possível", afirmou o chefe de governo americano, que comanda o país com mais casos e mortes no planeta.