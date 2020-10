1 out 2020

EFE Moscou 1 out 2020

A Rússia registrou quase 9 mil casos do novo coronavírus nesta quinta-feira pelo segundo dia consecutivo, representando um aumento de mais de 460 infecções em comparação com os números de ontem, de acordo com dados fornecidos pelas autoridades sanitárias russas.

Nas últimas 24 horas em todo o país, foram detectados 8.945 casos e 169 óbitos por Covid-19.