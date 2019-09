Aviões russos e ucranianos aterrissaram neste sábado nos aeroportos Vnukovo, em Moscou, e de Borispol, perto de Kiev, com 30 presos a bordo que foram trocados pelos países.

Os presos ucranianos libertados pela Rússia, entre eles o cineasta Oleg Sentsov e os 24 tripulantes detidos no ano passado em um impasse naval no mar Negro, segundo as imprensas de ambos os países, serão recebidos pelo presidente da Ucrânia, Vladimir Zelenski, em um terminal do aeroporto de Borispol.