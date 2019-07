A Rússia anunciou nesta quinta-feira o envio à Turquia de um novo lote do sistemas de mísseis S-400, ao mesmo tempo em que se mostrou disposta a vender a esse país caças Su-35, diante da recusa dos Estados Unidos de fornecer a Ancara seus F-35.

"O fornecimento à Turquia dos componentes dos S-400 é realizado em estrita consonância com as condições do contrato assinado com a parte turca e em linha com os prazos pactuados por ambas as partes", informou o Ministério da Defesa russo em comunicado.