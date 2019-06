Vice-presidente do Facebook e ex-vice-primeiro-ministro do Reino Unido, Nick Clegg afirmou nesta segunda-feira à emissora de rádio "BBC4" que "não existe absolutamente nenhuma prova" de que a Rússia tenha influenciado no referendo do Brexit através da rede social.

Na entrevista, o ex-líder do Partido Liberal-Democrata britânico também negou a ingerência da empresa de consultoria Cambridge Analytics na mesma votação.