A Rússia voltou a negar nesta quarta-feira sua responsabilidade com a queda do voo MH17 da Malaysia Airlines, que foi abatido por um míssil no leste da Ucrânia há cinco anos, e pediu uma "análise imparcial" de todos os dados sobre o incidente, que deixou 298 mortos.

"Pedimos à Equipe de Investigação Conjunta (JIT) que se concentre na tarefa principal: uma análise imparcial de todos os dados à disposição para determinar as verdadeiras causas do ocorrido e a busca pelos verdadeiros culpados", informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado.