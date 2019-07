F-15K da Coreia do Sul. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

A Rússia negou ter violado nesta terça-feira o espaço aéreo da Coreia do Sul e disse que seus aviões voavam sobre águas neutras do mar japonês, de acordo com os padrões internacionais, e a mais de 25 quilômetros das pequenas ilhas sul-coreanas de Dodko.

O Ministério da Defesa da Rússia respondeu em um comunicado as acusações da Coreia do Sul de que aviões russos invadiram seu espaço aéreo.