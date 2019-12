A Rússia rejeitou nesta sexta-feira a decisão da Agência Mundial Antidoping (Wada) de punir o esporte do país com quatro anos de isolamento internacional e apresentará um recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS) no início de 2020.

"Hoje, dentro do prazo previsto, enviamos documentos à Wada, entre eles uma notificação sobre o repúdio às sanções", disse em entrevista coletiva Yuri Ganus, diretor da Agência Antidoping Russa (Rusada).