A capital Moscou, com 80.115 casos confirmados e 816 mortes, é o principal foco de infecção no país. EFE/MAXIM SHIPENKOV

A Rússia registrou nesta terça-feira, pelo terceiro dia consecutivo, mais de 10 mil novos casos do novo coronavírus, superando a marca de 155 mil infectados no país, de acordo com informações divulgadas pelas autoridades de saúde local.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 10.102 novos casos e 95 mortes por Covid-19. Com isso, até o momento são 155.370 infecções confirmadas e 1.451 óbitos, de acordo com o relatório diário publicado na página do governo "stopkoronavirus.rf".