Há várias semanas, a média diária de casos de infecção gira em torno de 600 a 700 na capital, que tem quase 13 milhões de habitantes, de acordo com os números oficiais. EFE/Arquivo

A Rússia registrou nesta segunda-feira mais 70 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, com isso, o total de falecimentos no país desde o início da pandemia chegou a 15.001.

Ainda de acordo com dados apresentados pelo comitê do governo que coordena a luta contra a propagação do patógeno, nas últimas 24 horas, foram contabilizados 5.118 casos de infecção pelo novo coronavírus, elevando o somatório para 892.654.