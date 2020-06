A Rússia superou, nesta quinta-feira, a marca de 500 mil casos de Covid-19, depois de registrar 8.779 novas infecções no país, de acordo com o centro operacional de combate ao coronavírus.

No total, a Rússia adiciona 502.436 casos do novo coronavírus nas 85 regiões do país, de acordo com o último relatório oficial.

Dos 8.779 novos casos confirmados, 36,8% ou 3.235 são assintomáticos.

Além disso, no último dia foram registrados 174 óbitos, elevando o número total de vítimas de modo que, no total, as mortes por Covid-19 agora somam 6.532 pessoas, sempre de acordo com as autoridades.

Em todo o país, 261.150 pessoas se recuperaram da doença, quase o dobro do número total de infecções.

Em Moscou, principal foco da pandemia no país, foram acrescentados 1.436 novos casos e 53 mortes nas últimas 24 horas.

No total, a capital russa acumula 201.221 casos de Covid-19 em comparação com 115.769 recuperações e 3.138 mortes.