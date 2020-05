Dada a evolução favorável do controle da pandemia de coronavírus no país, o governo de Portugal está trabalhando de forma setorial para regular as visitas de familiares e amigos a idosos que vivem em asilos, o uso do transporte público e a retomada das competições de futebol.

Segundo a Ministra da Saúde, Marta Temido, a elaboração de uma série de regras que permitem o retorno dessas e de outras atividades será concluída até o fim da próxima semana.

Além disso, o governo autorizou o reinício da primeira divisão do Campeonato Português, a dez rodadas do encerramento, a partir de 30 e 31 de maio, mas será necessário realizar os jogos com portões fechados e apenas em uma lista de estádios que ainda será elaborada.

Marta também afirmou que as autoridades sanitárias estão trabalhando na elaboração de um conjunto de regras para regular o acesso dos banhistas às praias. A praia da ilha do Porto Santo, no arquipélago da Madeira, será a primeira a abrir para os banhistas, o que acontecerá neste domingo, enquanto o restante do país se prepara para curtir a costa atlântica em junho.

Depois de passar do estado de alarme para o de calamidade, Portugal controlou a pandemia e tem até agora 1.126 mortes por Covid-19, 12 delas nas últimas 24 horas, e 27.406 casos.

A partir do próximo dia 18, quando terá início a segunda fase da saída gradual da quarentena no país, as cafeterias e restaurantes, que até agora funcionavam com serviços de entrega ao domicílio ou retirada, poderão abrir com 50% da sua capacidade.