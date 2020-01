O piloto espanhol Carlos Sainz (Mini) conquistou nesta sexta-feira seu terceiro título do Rali Dacar, mantendo a vantagem sobre o catari Nasser Al-Attiyah (Toyota) e o francês Stéphane Peterhansel (Mini), que subiram ao pódio na segunda e terceira colocação, respectivamente.

Sainz, que liderava a competição desde a terceira etapa, foi proclamado vencedor do rali pela terceira vez, após ter ficado com os títulos em 2010 e 2018, e agora, aos 57 anos, tornou-se no mais velho a ficar com o primeiro lugar.