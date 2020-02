Os organizadores do Salão Internacional do Automóvel de Genebra, um dos principais eventos anuais do setor automotivo, confirmaram nesta sexta-feira o cancelamento da sua 90ª edição, agendada de 5 a 15 de março, devido às medidas tomadas pela Suíça para combater a epidemia do novo coronavírus.

"Lamentamos essa situação, mas a saúde de todos os participantes e expositores é nossa prioridade", afirmou a organização em comunicado, explicando que a decisão foi tomada seguindo a ordem federal, também anunciada hoje, que proíbe todos os eventos com mais de mil pessoas até 15 de março.