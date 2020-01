Os possíveis membros do júri que decidirá o futuro do produtor Harvey Weinstein no julgamento em Nova York mencionaram nesta terça-feira os nomes das atrizes Salma Hayek e Charlize Theron entre as pessoas que podem ser citadas ao longo do processo ou testemunhar.

No segundo dia do julgamento de supostos casos de abuso sexual, o juiz James Burke ordenou o início da seleção do júri, o que levará cerca de duas semanas, e chamou 120 candidatos à Suprema Corte para anunciar o caso para o qual foram convocados aleatoriamente.