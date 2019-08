O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, comemorou nesta terça-feira a aprovação parlamentar do seu decreto anti-imigração e aumentou a tensão no governo ao criticar seu aliado, o Movimento Cinco Estrelas (M5S), por ser contra a construção da linha ferroviária entre Turim e Lyon.

As divergências dentro do governo entre o M5S e a Liga Norte em assuntos como imigração, segurança, emprego e tributação se intensificaram nos últimos tempos.