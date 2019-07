O líder socialista da Espanha, Pedro Sánchez, admitiu nesta quinta-feira o fracasso de sua posse como presidente do governo ao anunciar no Congresso que "o acordo não foi possível".

Sánchez discursou para o plenário da câmara baixa do Parlamento pouco antes da votação que acontecerá hoje, e justamente depois que a frente de esquerda Unidas Podemos (UP) anunciou que se absteria de votar, após o fracasso das negociações com os socialistas para um governo de coalizão.