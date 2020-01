Pedro Sánchez comemora sua reeleição como Presidente do Governo da Espanha nesta terça-feira, na sede do Parlamento, em Madri. EFE/JUAN CARLOS HIDALGO

Pedro Sánchez, líder do Partido Socialista (PSOE), conseguiu nesta terça-feira a maioria de votos no Congresso da Espanha, para obter um novo mandato como presidente do governo, ao conseguir 167 votos favoráveis, 165 contrários, em sessão que contou com 18 abstenções.

A vitória de hoje aponta que o país terá o primeiro governo de coalizão na história recente, com mais inclinação para a esquerda, após a confirmação apertada entre os parlamentares.