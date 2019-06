O líder socialista PSOE, Pedro Sánchez, e o da coalizão esquerdista Unidas Podemos, Pablo Iglesias, decidiram nesta terça-feira negociar para a formação de um governo progressista na Espanha, após as eleições parlamentares do último dia 28 de abril.

Em troca de que a Unidas Podemos apoie sua posse como chefe do governo no Congresso dos Deputados, Sánchez ofereceu a Iglesias uma fórmula denominada "governo de cooperação", que os interessados não explicaram em que consiste, sem que se saiba se implicará na presença de representantes da coalizão no gabinete.